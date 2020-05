Eder: “Ho preferito l’Italia al Brasile. Io in Nazionale grazie alla chiamata di Conte”

Nonostante non si ritrovasse in rosa nome altisonanti, Antonio Conte per poco non era riuscito a sfiorare l’impresa con la Nazionale Italiana all’Europeo del 2016. Un torneo che a distanza di anni Eder ricorda con il sorriso sulle labbra, dal momento che era stato tra i migliori, ma non senza il rammarico per essere stato eliminato ai rigori contro la Germania ai quarti di finale. L’ex attaccante dell’Inter, oggi di proprietà del Jiangsu Suning, ha ricordato proprio le prime chiamate della Nazionale Italiana ad opera dell’attuale tecnico nerazzurro Conte.

Queste le use parole riprese dal portale brasiliano nsctotal.com: “Il mio manager mi aveva detto che potevo essere convocato dal Brasile, ma giocavo in Italia già da 10 anni. Antonio Conte mi ha chiamato, mi ha convocato e sono stato molto ben accolto nella nazionale italiana, poi ho partecipato all’Europeo e siamo andati in bene. Come tutti sanno purtroppo abbiamo perso nei quarti di final contro la Germania. Poi sono stato convocato fino alle qualificazioni per il Mondiale, ma con il cambio di allenatore non ero più titolare, come lo ero prima nell’Europeo. Così ho giocato solo alcune partite, ma purtroppo l’Italia non ha ottenuto la qualificazione”.

