Edicola – La prima pagina del Corriere dello Sport: “Via libera: oggi tocca al calcio”

Sempre più ottimista il mondo del calcio italiano in vista di una possibile ripresa dei campionati. Comitato tecnico-scientifico pronto al sì per la ripartenza degli allenamenti collettivi, come evidenziato in prima pagina dal Corriere dello Sport. Sul piatto, da parte di Figc e Lega, la speranza di poter scendere in campo fino a Ferragosto.

