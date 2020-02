Effetto Eriksen – Inter tra le migliori in Serie A ad aver aumentato il valore della rosa a gennaio

E’ stato un mercato molto importante quello di gennaio per l’Inter. Il club nerazzurro ha inserito all’interno della rosa allenata da Antonio Conte tre calciatori molto importanti, ma soprattutto pronti all’uso immediato. Se Ashley Young si era presentato con un assist alla prima presenza da titolare, ieri il cross al bacio di Moses per l’ultimo gol di Romelu Lukaku certifica che anche il nigeriano potrà dare una grossa mano ai compagni nelle prossime settimane.

Senza ovviamente dimenticare la ciliegina sulla torta, Christian Eriksen: trequartista elegante da 90 milioni di euro, acquistato per soli 20 milioni per via della scadenza del vecchio contratto con il Tottenham. Servirà tempo per il suo inserimento, ma la punizione stampata sull’incrocio dei pali di San Siro ha mostrato ai tifosi un piccolo assaggio della sua qualità smisurata. Un mercato, dicevamo, che ha alzato il valore assoluto della squadra.

Come riportato dai dati Transfermatk, l’Inter – dopo Fiorentina (11%) e Napoli (9%) – è la squadra che più di tutte ha aumentato il valore della propria rosa: una crescita del 7% dovuta alle scelte effettuate a gennaio. Una grande notizia, se mettiamo in conto che a fronte delle tre entrate, i nerazzurri hanno anche ceduto Politano, Dimarco e Lazaro. Adesso, la squadra vale ben 683 milioni di euro, solamente 5 in meno rispetto al Napoli. Lontana invece la Juventus, scesa però a quota 763 milioni.

