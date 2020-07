Eleonora Goldoni: “Interista da sempre. Quando mi contattò Zanetti…”

A tutto Eleonora Goldoni. L’ex attaccante dell’Inter Femminile, trasferitasi ultimamente al Napoli dopo una stagione incolore con la maglia nerazzurra, ha rilasciato un’intervista al magazine L Football, in cui ha raccontato la sua esperienza a tinte neroblu. Ecco le sue parole: “Sono una tifosa nerazzurra fin da quando avevo cinque anni, quando ho visto la mia prima partita a San Siro. Ho sempre visto Zanetti come un autentico modello in tutto e per tutto, il carattere e la personalità che ha sempre mostrato lo rendono unico. Non pensa mai ai suoi interessi e li antepone a quelli del gruppo, pensando da vero capitano soprattutto a chi è in maggiore difficoltà. Quando mi ha contattata, poi, mi è venuta la pelle d’oca: mi ha augurato il meglio per la mia esperienza all’Inter, l’ho apprezzato tantissimo”.

SERIE A FEMMINILE – “Al mio ritorno in Italia lo scorso anno sono stata contattata da diverse squadre, ma quando è arrivata la chiamata dell’Inter non ho potuto dire di no, decidendo di seguire il mio cuore e la mia fede nerazzurra. Il mio arrivo all’Inter ha alimentato tanto le aspettative dei tifosi, ci troviamo particolarmente esposte sui social media e l’esordio in Serie A si è fatto sentire a livello di pressione. Il livello del campionato Femminile è davvero alto, si lavora tantissimo dal punto di vista tattico. Purtroppo non ho trovato molto spazio in campo e non sono stata in grado di esprimere al meglio le mie capacità. Tuttavia non mi pento affatto della scelta che ho fatto e di come sono andate le cose. Si è trattato di una tappa fondamentale per la mia carriera”.

