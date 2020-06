Eleonora Goldoni lascia l’Inter Women: “Amo l’Inter, ma devo giocare di più”

Dopo una sola stagione, le strade di Eleonora Goldoni e l’Inter Women si separano. La bella calciatrice è reduce da una stagione non molto esaltante, in cui ha giocato molto poco prima dello stop forzato a causa del coronavirus. Una decisione non facile per chi ha l’Inter nel cuore come lei, ma doverosa per poter giocare con più continuità. Ma la fede non cambierà mai, come ha lei stesso ribadito nel messaggio d’addio su Instagram. Ecco il messaggio: “Sapete benissimo quanto tenga a questa maglia e a questi colori, che amo fin da bambina. Ho però bisogno di giocare di più e poter dimostrare sul campo le mie qualità. Ringrazio tutto il mondo INTER, lo staff tecnico e dirigenziale. Ringrazio di cuore le mie compagne, con alcune delle quali resterò legata per tutta la vita. Un grazie particolare a voi tifosi per il sostegno e l’affetto che mi avete mostrato fin dal primo giorno. Non me lo scorderò mai. Non è un addio , ma un ARRIVEDERCI. Promesso. Sono pronta per una nuova avventura.”

Secondo gli ultimi rumours, la prossima squadra potrebbe essere il Napoli.