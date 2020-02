Elio: “Inter forte mentalmente, ma l’anno prossimo può essere quello buono”

Il derby vinto dall’Inter domenica sera contro il Milan ha lasciato molto entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, non tanto per il risultato quanto per l’andazzo del match. Dopo un primo tempo ai limite dell’inguardabile, la squadra di Antonio Conte nel secondo tempo ha cambiato decisamente marcia ed ha ribaltato lo 0-2 con ben quattro reti in poco più di 40 minuti di gioco.

Ora l’Inter è di nuovo in testa alla classifica al pari della Juventus e ad un solo punto di vantaggio dalla Lazio terza, in attesa del big match dell’Olimpico proprio contro i biancocelesti domenica 16 febbraio. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato Stefano Belisari – in arte Elio – grande tifoso interista: “Conte ha messo in piedi una squadra bella solida, anche forte mentalmente per cui diciamo che l’anno prossimo può essere quello buono per lo scudetto. Lukaku? Gigante buono, forte, mena e sempre allegro. Conte me lo aspettavo esattamente così, è un grande allenatore. Lo avevo osservato già alla Juventus e al Chelsea”.



