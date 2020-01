Elio rivela: “L’Inter per me è tutto! La scelsi perché mio papà mi disse…”

Insieme a Roberto Gagliardini e a Mohamed Kallon, anche il cantante e musicista Elio ha parlato nel MatchDay Programme in occasione di Inter-Atalanta. Ecco le sue parole.

Tifo – “Io sono nato nel 1961 e da piccolo ho avuto la fortuna di vivere la Grande Inter di Helenio Herrera. Mio papà era tifoso del Torino, che però in quegli anni non andava troppo bene ed io essendo molto competitivo piangevo sempre. Così un giorno lui mi disse di tifare un’altra squadra ed io ovviamente scelsi l’Inter!”.

Artista – “Come artista ho sempre cercato di fare cose originali ed in questo senso sono uno alla Mario Corso: per me lui è un punto di riferimento, non a caso i miei figli sono nati l’11/11, un vero tributo. Sono ispirato da questi campioni fuori dagli schemi: lui, Beccalossi, Recoba, Berti…”.

Legame con l’Inter – “L’inserimento di pezzi della storia nerazzurra nei miei testi avviene perché dentro ci metto tutto quello che mi appartiene, come in un frullatore, e l’Inter fa parte della mia vita”.

C’è Solo l’Inter – “Amo questa città in tutte le sue varie forme e amo sentire i tifosi cantare questa canzone. L’Inter per me è tutto: Conte la sta trasformando in un gruppo costruito per vincere, bello e solido”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!