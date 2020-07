Emenalo (ex dt Chelsea): “Dopo averne perse due Conte si sentiva già esonerato. Ma prima della gara con l’Arsenal…”

Nel 2016, Antonio Conte sbarcò sulla panchina del Chelsea dopo aver ben figurato nell’Europeo estivo venendo eliminato ai rigori dalla Germania. Al tempo, nel management dei Blues figurava anche Michael Emenalo, che ricopriva il ruolo di direttore tecnico. E lo stesso Emenalo, ai microfoni dell’Irish Independent, ha raccontato diversi episodi risalenti a quel periodo.

Arrivo al Chelsea – “Quando arrivò gli dissi: “Se vincerai qui sarai l’allenatore più amato del mondo. C’è tantissima pressione: può essere esaltante, ma anche assolutamente doloroso. Qui ho visto uomini in lacrime per le pressioni. Ma se ce la farai, e io penso si sì, sarai amato come non sei mai stato”.

Sconfitte – “Dopo aver perso contro il Liverpool e l’Arsenal c’era tantissima pressione inutile su di lui. Ovunque guardasse, si sentiva già licenziato. In realtà però avevamo giocato solo cinque partite e vinto le prime tre! Il suo discorso ai giocatori dopo aver perso 3-0 contro l’Arsenal fu fantastico. Il modo con cui ha spiegato in dettaglio i motivi della sconfitta e quello che ha pianificato di fare è stato incredibile. Io dissi ad Abramovich: “Il lavoro di Conte è ottimo. Questo è un top, fidati di me”.

