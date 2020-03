TS – Emergenza calendari? Conte prepara il piano Triplete

E’ ormai da qualche settimana che l’Inter non si vede in campionato, in seguito ai rinvii dei match contro Sampdoria e Juventus. Eccetto la doppia sfida contro il Ludogorets, molti dei titolari non hanno avuto più l’opportunità di potersi confrontare con il campo, per cui sarà importante già dalla sfida con il Napoli in Coppa Italia mostrare un buon stato di forma. Prima del forcing finale, agguantare la finalissima che si disputerà a maggio, darebbe uno slancio importante verso il raggiungimento di altri obiettivi.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, Conte dovrà mettere in atto un piano Triplete. Come fatto da Mourinho nel 2010, vincendo tutte le partite in campionato da qui in avanti avrebbe la grande opportunità di riportare l’Inter allo scudetto. D’altronde l’Antonio è specialista di scudetti, ne ha conquistati tre alla Juve e uno al primo colpo con il Chelsea e sa come nessuno tra Sarri e Inzaghi, come va gestito uno sprint per vincere il campionato.

Sul capitolo Europa League, invece, nonostante adesso non rappresenti un obiettivo prioritario in casa nerazzurra, riuscendo eventualmente a superare il Getafe e approdando ai quarti di finale, sicuramente la società chiederà uno sforzo in più alla squadra anche in quella competizione, tentando di riuscire ad alzare un trofeo dall’ultimo successo risalente al 1998.

