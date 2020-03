Emergenza Coronavirus, il messaggio di Maicon dal Brasile: “Forza Italia!”

Il cuore diviso a metà, tra il Brasile e l’Italia diventata la sua seconda casa. Maicon da ormai quattro anni è tornato in patria, ma non dimentica i sei anni a Milano con la maglia dell’Inter più tre alla Roma ed in questo momento in cui il nostro e ‘suo’ Paese è messo a dura prova dall’emergenza Coronavirus, il colosso brasiliano sul suo profilo Instagram ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza pubblicando una storia che lo ritrae in maglia nerazzurra al Duomo di Milano con la scritta: “Forza Italia!”.

