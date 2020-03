Emergenza Coronavirus – Il premier Conte: “Porte chiuse? Deciderà la Lega Calcio”

L’emergenza Coronavirus ha portato molto caos in Italia e nel mondo del calcio: partite rinviate con poco preavviso, decisione prese e poi sostituite. Insomma una situazione di difficile gestione che ha mandato in crisi tutte le istituzioni nazionali.

Oggi il premier Giuseppe Conte ha parlato – come riporta La Gazzetta dello Sport – delle misure di sicurezza da adottare in questo momento particolare rilasciando però alla Lega Calcio la piena facoltà decisionale per il campionato di Serie A: “La nostra linea è improntata alla massima trasparenza. Vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme. Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite“.



