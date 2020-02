Emergenza Coronavirus, lady Lautaro: “Questo è l’unico posto dove mi vedrete nei prossimi giorni”

Come prevedibile, nelle ultime ore in seguito all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia settentrionale spingendo il Governo ad adottare alcune misure straordinarie come il rinvio di alcune partite di campionato (tra cui Inter-Sampdoria), è scattata la psicosi generale. Anche Agustina Gandolfo, la fidanzata di Lautaro Martinez, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere preoccupata per la situazione, postando una foto della sua casa e annunciando di non uscire nei prossimi giorni: “Questo è l’unico posto dove mi vedrete nei prossimi giorni. Non esco più”.

