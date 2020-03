Emergenza Coronavirus, novità per gli abbonati Sky? La situazione

La sospensione di tutti gli sport ed in particolar modo del calcio è diventata con il passare del tempo una misura cautelare necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus che ha colpito ormai tutto il mondo. La salute dell’intera popolazione mondiale va ovviamente al primo posto, ma il danno economico è comunque alto.

In particolar modo per le pay-tv come Sky: niente sport, niente programmazione e dunque possibili reclami da parte degli utenti che stanno pagando il canone – per il momento – senza ricevere nulla. E’ possibile il rimborso? Come riportato da calciomercato.it, in questa situazione è la pay-tv ad avere ragione grazie all’art. 1256 del Codice Civile. Il suddetto articolo infatti spiega testualmente: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Non è dunque possibile chiedere il rimborso a Sky per la mancanza di trasmissioni di questo periodo.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!