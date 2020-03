Emergenza Coronavirus, Zhang: “Italia, la Cina non ti deluderà mai”

In questo momento di crisi per l’Italia a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, una grande mano sta arrivando dalla Cina, che per prima ha vissuto tutto ciò che sta vivendo l’Italia. Dal pese orientale sono arrivati medici che già hanno vissuto l’epidemia in supporto a quelli nostrani, oltre a mezzo milione di rifornimenti tra tute, mascherine e guanti. Anche il presidente cinese dell’Inter Steven Zhang ci ha tenuto a ribadire la vicinanza della Cina all’Italia attraverso un post su Instagram. Ecco le sue parole: “Cina-Italia, ci sosterremo come sempre e non ti deluderemo mai. Andrà tutto bene”