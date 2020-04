Emerson Palmieri, anche il Napoli in corsa: Giuntoli insidia Inter e Juventus

Non c’è solo l’Inter in corsa per Emerson Palmieri. Questa mattina vi abbiamo parlato dell’interesse dei nerazzurri per l’esterno del Chelsea, al lavoro per ottenere il rinnovo con il club allenato da Lampard. 25 milioni per strapparlo dai Blues ma occhio anche alla concorrenza perché, come raccontato da Rai Sport, ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Emerson Palmieri.

I partenopei sono infatti alla ricerca di un esterno che possa garantire quantità e qualità all’undici di Gattuso. Lo sguardo di Giuntoli è stato catturato dall’ex Roma, con il Napoli pronto a mettere sul piatto un contratto da 3 milioni netti a stagione per cinque anni. Le big d’Italia seguono con interesse Emerson Palmieri: la Juventus ha messo gli occhi sull’esterno già da tempo, l’Inter ha scelto di inserirsi nella corsa ed ora anche il Napoli è pronto ad approfittarne di un eventuale affare.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!