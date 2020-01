Erik Thohir nel futuro di Modric? Occhi al DC United ed ipotesi addio per il croato

Potrebbe esserci Erik Thohir nel futuro di Luka Modric. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, il centrocampista croato del Real Madrid potrebbe scegliere di salutare i Blancos per inaugurare la sua nuova avventura calcistica. Occhi nella MLS per il classe ’85, tentato dal DC United, il club acquisito da Erik Thohir nel 2012 insieme all’imprenditore Jason Levien, oggi presidente.

Il Pallone d’Oro 2018, a lungo inseguito dall’Inter nell’estate successiva al Mondiale di Russia, sembrerebbe pronto a lasciare il Real Madrid nonostante gli ultimi 18 mesi di contratto che lo legano ai Blancos. Nei giorni scorsi anche Marca aveva sollevato alcuni interrogativi in merito al futuro del croato, indicato tra i dubbi del 2020 per il Madrid. Non la solita continuità in campo e qualche panchina di troppo nei match importanti del Real potrebbero spingere il giocatore lontano dal Bernabeu. Lo stesso tempio conquistato a suon di applausi.

