Eriksen: “Sono arrivato all’Inter per fare la differenza. A Football Manager prendevo la Roma, mi piaceva Totti”

Il colpo più atteso, più sudato e più desiderato dai tifosi: Christian Eriksen all’Inter è qualcosa che, a pensarci oggi, fa ancora stropicciare gli occhi. Il centrocampista danese, che nel frattempo ha esordito con la maglia nerazzurra prima nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina e poi è stato schierato dal primo minuto in Serie A domenica sera a Udine, è pronto a essere uno dei protagonisti dell’attesissimo derby di domenica prossima.

Ed Eriksen sembra già completamente calato nell’ambiente Inter. Questo quanto si evince da un estratto della sua intervista esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport, che verrà pubblicata nell’edizione di domani del quotidiano, nel quale racconta anche la sua passione per il calcio italiano, testimoniata dalla formazione che sceglieva a Football Manager: “Sono arrivato all’Inter per fare la differenza. Mi piaceva Totti, quindi prendevo la Roma. Poi sono diventato grande e mi sono concentrato su me stesso“.



