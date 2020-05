Eriksen a 360°: “Vi spiego perché ho scelto l’Inter. Non tocco palla da mesi e corro in cantina”

E’ stato l’acquisto più chiacchierato dell’ultima sessione di mercato ed uno dei profili più alti che l’Inter abbia ingaggiato negli ultimi: Christian Eriksen – dopo un periodo di adattamento – stava per prendersi finalmente il centrocampo nerazzurro prima della pausa.

Ai microfoni del quotidiano danese Jyllands-Posten Eriksen ha toccato molti punti:

ARRIVO ALL’INTER – “Mi volevano ad ogni costo e quindi mi sembrava la soluzione più adatta. Un calciatore come me le guarda queste cose e significa molto che un club ti vuole a tutti i costi, mi avrebbero acquistato a qualsiasi costo. Tottenham? Molti tifosi si sono arrabbiati per le parole alla BBC ma sono stato frainteso. In Premier League c’è una concorrenza molto più ampia e dunque all’Inter ed in Italia c’è maggiore maggio possibilità di vincere, tutto qui. Avrei voluto dire addio in modo diverso ma il calcio è così, molti tifosi mi vogliono ancora bene nonostante sia andato via”.

QUARANTENA – “All’inizio volevo passarla con Lukaku o Young ma stare per 14 giorni su un divano non mi sembrava il caso. Così sono stato alla Pinetina con un cuoco e cinque membri dello staff che non volevano contagiare la propria famiglia. Non è stata una situazione facile. Ora sono in un appartamento a Milano e non tocco palla da due mesi, ho una cantina lunga 70 metri e corro lì. L’Inter ci ha dato a disposizione molti mezzi per allenarci e dovremo farci trovare pronti. Italia? Sto imparando la lingua, non è stato facile ambientarmi ma i tifosi mi hanno accolto benissimo e li ringrazio”.

POSTO DI BLOCCO – “Un giorno sono stato fermato da una volante della Polizia e con il mio scarso italiano gli ho dovuto spiegare chi ero, cosa stavo facendo e gli ho fatto vedere i documenti”.



