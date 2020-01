Eriksen al posto di Sensi nell’undici di Conte: per il tecnico nerazzurro Barella è inamovibile

Sarà Stefano Sensi a lasciar spazio a Christian Eriksen in caso di arrivo del centrocampista danese. Il quotidiano Repubblica è sicuro: non Barella in panchina, l’incontrista essenziale all’interno degli schemi di Antonio Conte ma l’ex Sassuolo, tra le rivelazioni più importanti di inizio campionato per i nerazzurri. I continui passi in avanti della Beneamata nella trattativa per il centrocampista del Tottenham regalano ottimismo agli addetti ai lavori nerazzurri, in particolare dopo il blitz londinese di Piero Ausilio di ieri.

Calda la pista Eriksen e congelata invece quella che porta ad Arturo Vidal. Con Quique Setién nuovo allenatore del Barcellona, il centrocampista cileno sembrerebbe orientato alla conferma tra le fila dei blaugrana. Il quotidiano punta il dito sulla linea mediana di Antonio Conte, con Vecino già pronto all’addio: sondaggi dalla Premier League per il giocatore che l’Inter cede solo a titolo definitivo.

