Eriksen all’Inter, colpo anche social: new entry nella top ten degli interisti più seguiti su Instagram

Un colpo importante per l’Inter, non solo dal punto di vista tecnico. Christian Eriksen è pronto a rinforzare la rosa di Antonio Conte garantendo qualità ed esperienza ad alti livelli, ma sarà un innesto di spessore anche a livello di marketing e visibilità. Una nuova stella per la Serie A e soprattutto per i nerazzurri, che lo hanno convinto ad accettare Milano anche grazie al ruolo di uomo immagine che rivestirà all’Inter. Lui, in attesa di vederlo in campo, risponde spostando i riflettori di un pubblico che su Instagram ammonta a circa 1,6 milioni di followers. Un numero non da poco, destinato ad aumentare grazie anche all’effetto del passaggio all’Inter, e che lo porta nella top ten dei calciatori interisti più seguiti, dove domina a mani basse Alexis Sanchez. Ecco la classifica: