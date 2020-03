GdS – Eriksen sarà il jolly di Conte: parte dalla panchina, ma è pronto a incidere

Eccome se ci sarà bisogno di Christian Eriksen domenica sera, quando l’Inter se la vedrà all’Allianz Stadium contro la Juventus. Nonostante le prime impressioni vedono il danese sfavorito nel ballottaggio a centrocampo rispetto a Matias Vecino, va comunque puntato un focus sulla capacità dell’ex Tottenham di poter incidere anche a partita in corso. Chiaro che i tifosi nerazzurri vorrebbero vederlo in campo dal primo minuto, ma come ribadito più volte da Antonio Conte, questa gestione fa parte di un ragionato processo di ambientamento.

Anzi, con lui la squadra è pure pronta a cambiare pelle, come dimostrato dal 4-4-2 della settimana scorsa in Europa League ed evidenziato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Avere un jolly della qualità di Eriksen in panchina in una serata del genere – in attesa chiaramente che possa diventare un titolare inamovibile – potrebbe comunque tradursi in un vantaggio a prescindere dal momento della partita: sia se ci sarà da attaccare, sia se sarà necessario gestire il risultato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!