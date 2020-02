Eriksen: “Che estasi il derby! I tifosi qui sono più caldi rispetto alla Premier. E sulla punizione…”

Una punizione che ha tenuto tutto San Siro con il fiato sospeso. Un arcobaleno che si è fermato solo all’incrocio dei pali difesi da Donnarumma per il suo primo derby da protagonista. Christian Eriksen in pochi minuti ha illuminato la stracittadina dei Navigli, conquistando i riflettori dello stadio e l’entusiasmo dei suoi tifosi.

Intervistato dalla tv danese TV2, il centrocampista acquistato a gennaio dall’Inter ha raccontato così la conclusione che ha emozionato tutto San Siro: “Prima del tiro, sapevo di dover restare vicino al pallone per applicare gli schemi preparati in allenamento. Ho notato il Milan a distanza e ci ho provato, ho guardato Brozovic, mi ha detto di calciare e l’ho fatto. Se il pallone fosse entrato sarebbe stato fantastico, un’estasi davvero. E’ stata un’esperienza fantastica dopo un primo tempo giocato non al nostro livello. San Siro? I nostri tifosi hanno preparato tutto già prima della partita per poterci spingere al massimo e questo in Premier League non succede, qui a Milano i tifosi battono sul pullman e ti fanno capire l’importanza della sfida ed il loro calore”. Queste le parole di Christian Eriksen rilasciate subito dopo il derby: mille emozioni in 90′ ricchi di adrenalina e decisi dagli eroi nerazzurri.

