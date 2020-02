Eriksen gol e traversa, i giornali lo promuovono: “E si avvicina la sfida Christian-Cristiano”. Il confronto dei voti

Antonio Conte ha ben ragione di pensarle tutte pur di far rendere al meglio Christian Eriksen, se è vero – com’è vero – che la gara di ieri sera contro il Ludogorets abbia fornito tutto l’armamentario di dimostrazioni necessarie a spiegare cosa potrà essere in grado di fare, il danese, quando si sarà ulteriormente – e completamente – ambientato in casa Inter. Sì, perché – al di là di un primo tempo tutto sommato banale come quello di tutta la squadra – se, tabellino alla meno, Eriksen risulta aver segnato un gol, colpito una traversa e ottenuto le prime pagine dei quotidiani, qualcosa vorrà dire. Così come vorranno dire qualcosa i giudizi dei suddetti quotidiani, che – nelle consuete pagelle – lo promuovono a pieni voti. Vediamoli.

Passioneinter.com 7 – Si limita al compitino nel primo tempo, commettendo ancora errori banali non da lui. Nel secondo tempo si carica sulle spalle la squadra e sblocca la partita, realizzando il suo primo gol con la maglia dell’Inter. Pochi minuti dopo e spacca la traversa con un sinistro da paura. Finalmente sprazzi del vero Eriksen.

La Gazzetta dello Sport 7,5 – Gol di destro e traversa di sinistro, (pre)vede il gioco con l’attimo di anticipo che crea differenze. E alle porte c’è Christian contro Cristiano, se Conte è d’accordo.

Corriere dello Sport 7 – L’euro-debutto nerazzurro è da mezzala sinistra e la prestazione è a 5 stelle. Almeno nella ripresa quando decide il match. Non sarà ancora negli schemi, ma la classe è cristallina: gioca di prima, segna l’1-0, colpisce una traversa e chiama Iliev alla grande parata.

Tuttosport 7 – Un po’ mezzala, un po’ trequartista, ma complessivamente poco presente nel gioco. Fatica a trovare la posizione corretta per inserirsi negli ingranaggi della squadra, ma col pallone sa sempre cosa fare. Nella ripresa diventa però protagonista: segna il primo gol e trova spesso la porta (gran parata di Iliev e traversa). C’è bisogno di tempo, ma i segnali sono incoraggianti.

