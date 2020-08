Eriksen è l’uomo dell’Europa League! Nelle ultime quattro presenze ha propiziato cinque gol dell’Inter

Ieri l’Inter ha battuto per 2 a 0 il Getafe ed ha strappato il biglietto per i quarti di finale di Europa League. A Gelsenkirchen gli uomini di Antonio Conte sono stati autori di una bella prestazione e hanno battuto l’avversario grazie ai gol di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Il centrocampista danese era partito inizialmente dalla panchina e si è fatto trovare subito pronto con la rete che ha firmato il 2 a 0 finale.

Grazie a questo centro Eriksen è stato protagonista di un interessante record personale. Nelle ultime quattro presenze in Europa League, infatti, l’ex Tottenham è stato direttamente coinvolto in ben cinque azioni da gol, ossia tre reti e due assist. Un dato che fa ben sperare Conte in vista della tanto attesa Final Eight, dovrà potrà contare sul danese che si conferma sempre più l’uomo delle coppe europee.