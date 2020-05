Eriksen è pronto a prendersi l’Inter. Tanto lavoro atletico durante lo stop, ora scalpita per tornare

Christian Eriksen è pronto a prendersi l’Inter. Il fuoriclasse danese, durante il periodo di stop forzato del calcio, ha lavorato intensamente dal punto di vista atletico, vero tasto dolente che ha caratterizzato le sue prestazioni non brillantissime durante il primo mese in nerazzurro. Eriksen, infatti, arrivò all’Inter dopo diverse settimane un po’ travagliate al Tottenham, miste di partite giocate e saltate e allenamenti svolti sapendo di essere ormai prossimo all’addio.

Ora però, come scrive Tuttosport, è pronto anche dal punto di vista atletico e non vede l’ora di potersi riprendere in mano l’Inter. Quest’oggi ad Appiano Gentile riprendono gli allenamenti, seppur individuali: il danese scalpita, li vede come un primo passo verso un lento ritorno alla normalità nella quale si vede come il trascinatore dell’Inter. Il suo obiettivo è farsi trovare prontissimo per la ripresa della stagione, quando non vede l’ora di scendere in campo e prendersi quella maglia da titolare da non lasciare più.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!