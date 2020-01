Eriksen e Vidal, i tifosi sognano un centrocampo top. E ad Appiano Gentile spuntano già le magliette!

I tifosi sognano e la dirigenza prova a piazzare il grande colpo. Quello di Christian Eriksen è indubbiamente un nome che mette tutti d’accordo e che farebbe fare un grossissimo salto di qualità al centrocampo di Antonio Conte. Un rinforzo d’oro per provare a competere fino all’ultimo con la Juventus e, perché no, anche in Europa League.

E tra i tifosi l’entusiasmo è già a mille: come vedete nella foto ad Appiano Gentile sono apparse le prime magliette del giocatore danese con il numero 17, e anche quelle di Arturo Vidal, numero 22, altro grande obiettivo di mercato per questa sessione.

