Eriksen e Young sono rientrati a Milano. Da Lukaku a Godin: l’Inter aspetta gli altri 5

L’Inter ha permesso due settimane fa a 7 giocatori di lasciare Milano per ricongiungersi con le rispettive famiglie in un periodo delicato come può essere quello del coronavirus: la dirigenza nerazzurra però aveva già fatto capire che sarebbero dovuti in rientrare in patria dopo 14 giorni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri sono rientrati in città Eriksen e Young. Entro venerdì toccherà Lukaku, Moses, Handanovic e Brozovic, qualche giorno in più ci vorrà per Godin, volato in Uruguay. Continueranno ad allenarsi a casa, come in fondo stanno facendo tutti i calciatori della Serie A. Pronti a riabbracciare Appiano Gentile, che ha seguito tutte le procedure non solo di sanificazione, ma anche di sterilizzazione dei vari locali.

