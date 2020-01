Non c’è spazio per Christian Eriksen nell’undici titolare del Totteham che affronterà il Norwich tra pochi minuti. Il sito ufficiale del club ha infatti diramato la formazione disegnata da José Mourinho per l’impegno di Premier League in programma questa sera. Il danese partirà dunque dalla panchina, con lo Special One che ha scelto di affidarsi invece a Winks, Lo Celso e Dele Alli per il suo centrocampo.

Questo, nel dettaglio, il tweet pubblicato dal Tottenham.