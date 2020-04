GdS – Eriksen ha bisogno dell’Inter: i prossimi mesi per riprendersi la scena

Dopo una presentazione in grande stile presso la Scala di Milano, sono state più complicate del previsto le prime settimane all’interno del mondo nerazzurro per Christian Eriksen. Vista la portata del colpo, soprattutto i tifosi si aspettavano un ruolo decisivo sin dal primo giorno. Antonio Conte, che ben conosceva le caratteristiche del ragazzo in rapporto al proprio modulo e alle proprie richieste, sapeva che caricare il ragazzo di responsabilità sarebbe stato controproducente per il suo ambientamento al calcio italiano.

Le prossime settimane, qualora il campionato dovesse ripartire, saranno però quelle più importanti. Arrivato ad Appiano Gentile con una condizione fisica inferiore rispetto a quella dei compagni per via del poco calcio giocato negli ultimi mesi al Tottenham, Eriksen potrà finalmente giocarsela alla pari con tutti, ripartendo da zero con una nuova preparazione atletica. Ma non solo, perché gli stimoli per far bene e riprendersi la scena dell’Inter saranno molteplici.

Come segnalato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, “Christian Eriksen il posto nella Danimarca ce l’ha garantito finché non deciderà di dire basta. Ma il suo ruolo nell’Inter è meno stabile, i prossimi mesi devono essere sfruttati per riguadagnare il centro della scena: per non buttare via questa stagione, iniziata da separato in casa al Tottenham, e per mettere le basi per la prossima”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!