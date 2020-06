Eriksen sta conquistando l’Inter: lezioni di italiano e più muscoli alla base della rinascita

Non sia più una sorpresa una prestazione di altissimo livello di Christian Eriksen per l’Inter. Il trequartista danese ha sempre espresso in carriera il gioco offerto al San Paolo lo scorso sabato e sta lavorando duramente per far dimenticare gli spezzoni di febbraio. Come specificato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la sua leadership in questa ripartenza è dettata innanzitutto da due fattori: la lingua italiana, sulla quale il calciatore si è esercitato parecchio e che adesso comprende quasi interamente, e il lavoro atletico svolto dallo scorso maggio.

L’ex Tottenham, superato l’ostacolo della lingua, ha avuto modo di inserirsi sempre meglio all’interno del gruppo nerazzurro, al netto delle amicizie più strette con gli altri ‘inglesi’ Lukaku, Young, Moses. Il lavoro su cui hanno insistito i preparatori Antonio Pintus e Costantino Coratti è stato poi davvero importante: Eriksen è tutt’altro calciatore rispetto quello dei mesi scorsi e non è un caso se è rimasto lucido per tutto il match contro il Napoli, anche sotto il profilo della tenuta fisica.

Da non sottovalutare, infine, un altro aspetto. Eriksen ha finalmente preso possesso del nuovo appartamento in zona Garibaldi insieme a tutta la famiglia. Dopo aver trascorso in albergo i primi mesi, aver trovato una sistemazione definitiva per tutti i propri cari una centralissima zona di Milano ha dato stabilità al ragazzo fuori dal campo, consentendogli massima serenità in allenamento.

