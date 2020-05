Eriksen: “Inter il miglior club italiano, voglio giocare con regolarità. Amo il calcio”

Ospite della pagine Instagram drsporten, Christian Eriksen nel pomeriggio ha partecipato ad un Q&A rispondendo alle numerose domande formulate dagli utenti nei suoi confronti. A distanza di pochi giorni, il trequartista acquistato dall’Inter dal Tottenham nella sessione invernale del calciomercato, ribadisce ancora una volta lo stesso concetto: è felice di stare in maglia nerazzurra e non vede l’ora di ripartire per conquistarsi la fiducia di tecnico e tifoseria.

Queste alcune delle risposte del calciatore dell’Inter: “Amo giocare a calcio, è la mia più grande motivazione. Il mio prossimo obiettivo è giocare con regolarità all’Inter. Se è vero che devo andare via? No. Totti e Laudrup i miei idoli. Il mio ruolo? Voglio essere dove c’è la palla. Adesso alterno allenamenti in solitaria con quelli su Zoom insieme alla squadra. Il migliore club in Serie A? L’Inter!”.

