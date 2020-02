Compagnoni: “Vi spiego come Conte potrà inserire Eriksen in questa Inter”

Intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Eriksen, acquisto di rilievo dell’Inter nella sessione estiva di mercato ma che ancora non è riuscito a scalare le gerarchie della squadra di Antonio Conte:

DIVERSO DA VIDAL – “Conte ha fatto capire che Eriksen non è il prototipo ideale del calciatore adatto al suo gioco, completamente diverso dalla prima scelta Vidal“.

DA NON TENERE IN PANCHINA – “Chiaramente se acquisti un calciatore del genere non si può tenere in panchina, anche perché è stato fatto un investimento molto importante dalla società, se non per il cartellino quantomeno per l’ingaggio”.

CAMBIO DI MODULO – “Io non so cosa ha in mente Conte, ma io passerei al 3-4-1-2, che potrebbe essere il modulo nel quale si andrebbe a configurare il nuovo acquisto. Conte è un allenatore molto eclettico, l’Inter è una squadra fortissima e ha bisogno di fare un ulteriore salto di qualità, che potrebbe essere garantito proprio da Eriksen”.

