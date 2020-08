GdS – Passaggi smarcanti e attacco più fluido: Eriksen è l’arma in più di Conte dalla panchina

Christian Eriksen, nel finale di gara contro il Bayer Leverkusen, ha messo al servizio dell’Inter tutta la sua classe. Antonio Conte sembra essere deciso ancora una volta a schierarlo a partita in corso: il fantasista danese infatti può essere proprio più decisivo a gara in corso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la panchina dell’acquisto di gennaio può trasformarsi in una vera e propria risorsa, visto che una delle differenze di questo finale di stagione è proprio la qualità degli uomini che il tecnico fa entrare in corsa.

Quando subentra Eriksen riesce sempre a rendere più fluida la fase d’attacco, con passaggi smarcanti, come visto contro il Getafe e il Bayer Leverkusen. Una prova generale in vista della nuova stagione.

