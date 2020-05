Serie A verso la ripresa, la missione di Eriksen: stregare Conte e convincere l’Inter

Christian Eriksen, fantasista danese dell’Inter, è uno dei giocatori più attesi in vista di una possibile ripartenza della Serie A. Arrivato a gennaio dal Tottenham, l’ex Ajax ha avuto poco tempo per mostrare tutta la sua qualità e al momento non ha rispettato le aspettative riposte dai tifosi in lui.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Eriksen è stato il colpo ad effetto della società. In caso di ripresa, l’ex Tottenham avrà a disposizione 13 partite (più coppe) per conquistare tutti. Conte in primis. E dimostrare di essere la carta a sorpresa da giocare, l’uomo che può spingere l’allenatore ad abbandonare quel marchio di fabbrica del 3-5-2 per sposare altro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!