Eriksen: “Sono molto contento di essere all’Inter. L’esordio a San Siro? Mi sono goduto ogni minuto in campo”

Dopo un’ottima ripartenza in campo post-coronavirus, nelle ultime giornate le prestazioni di Christian Eriksen sono leggermente calate. Il trequartista danese, che ha trovato la rete in campionato nel penultimo turno contro il Brescia da subentrato, è stato intervistato sui canali ufficiali del club per raccontare le sensazioni dei suoi primi mesi a Milano e le emozioni provate specialmente in occasione del suo esordio assoluto a San Siro con la maglia dell’Inter.

Le sue parole: “Oggi sono qui per raccontarvi una storia: la mia. Quando ho giocato la mia prima partita qui, sentivo addosso gli occhi di tutto il mondo. E’ stato incredibile trovarsi allo stadio, assaporare l’ambiente che c’era e tutto il contorno della partita. Sin dall’inizio mi sono sentito accolto e mi sono goduto ogni minuto in campo. In più ha coinciso con una vittoria e una qualificazione. Sono molto contento di essere qui: è tutto molto bello”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!