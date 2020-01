Eriksen, l’agente atteso a Milano nei prossimi giorni: proposto Vecino come contropartita

Novità importante sull’asse Inter-Tottenham per l’affare che tocca Christian Eriksen da vicino. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle prossime ore l’agente del giocatore arriverà in Italia per un colloquio con i vertici del club nerazzurro. Sul piatto, secondo Gianluca Di Marzio, anche Matias Vecino, possibile contropartita tecnica per l’assalto al calciatore danese.

Costantemente al lavoro la dirigenza nerazzurra per strappare Christian Eriksen al Tottenham nei prossimi sei mesi. Difficile riuscire a concretizzare l’affare già a gennaio. Maggiore invece l’ottimismo in vista dell’estate, quando il giocatore sarà libero a parametro zero e potrà scegliere già nel corso delle prossime settimane di accordarsi con la sua futura sposa. La Beneamata al lavoro per il matrimonio con il centrocampista danese, tra i prescelti per rinforzare la mediana di Conte.

