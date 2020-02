Eriksen, tocca a te! Titolare contro la Lazio: l’Inter e Conte si affidano alla sua qualità. Quale posizione in campo?

Conte e i tifosi dell’Inter sono pronti ad affidarsi totalmente a Christian Eriksen: contro la Lazio potrebbe scoccare l’ora del fantasista danese, che oggi compie 28 anni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal suo arrivo a Milano, Conte ha lavorato tantissimo dal punto di vista tattico con l’ex Tottenham e il suo ingresso in campo contro il Napoli è sembrato il segnale definitivo. E’ arrivato il momento di inserirlo.

Il gioco dell’Inter non è più quello di inizio stagione, serve un cambio di marcia importante da qui a fine anno. Eriksen nei 124 minuti complessivi giocati fin qui ha mostrato subito di avere giocate che altri non possono permettersi. Qualità e imprevedibilità negli ultimi metri, può insomma far salire quel gradino ulteriore alla squadra.

Per questo Eriksen potrebbe partire dal 1’ già contro la Lazio anche perché il danese in allenamento non si è mai risparmiato. Da capire dove Conte lo schiererà, se da trequartista, arretrando per cercare palloni o opporsi agli avversari, oppure da mezzala, sulla linea di Brozo e Barella, godendo di maggiori libertà di cercare il corridoio.

