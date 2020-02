Eriksen, l’Europa League per prenderti l’Inter: maglia da titolare in arrivo col Ludogorets

Le due sconfitte contro Napoli e Lazio hanno innescato un – piccolo – campanello d’allarme in casa Inter. Due partite molto complesse ed altrettanto differenti, che però la squadra non è stata in grado di vincere, trovando due ko scottanti. Non solo i tifosi, ora, invocano quindi Christian Eriksen: il centrocampista danese non è ancora stato impiegato in maniera fissa e continuativa – titolare solo contro l’Udinese -, ed ora sembra arrivato il momento di consegnargli le chiavi del centrocampo.

A questo proposito, scrive La Gazzetta dello Sport, l’arrivo dell’Europa League cade proprio a fagiolo. L’impegno non di certo proibitivo contro il Ludogorets, infatti, può essere l’occasione perfetta per lanciarlo dal primo minuto e permettergli di prendere in mano l’Inter con la sua enorme qualità. Se le risposte dovessero essere positive, poi, Conte è pronto a confermarlo anche contro la Sampdoria in campionato. In attesa di Juventus-Inter, gara clou in programma l’1 marzo…

