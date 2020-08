Eriksen: “L’Inter con Ronaldo cambiò. Biraghi, Barella e Bastoni i tre personaggi dello spogliatoio”

Protagonista del gol che ha chiuso la partita contro il Getafe, ora invece protagonista su Instagram con un tifoso irlandese dell’Inter: Christian Eriksen entra sempre più nel mondo Inter. Ecco le sue parole:

“Per me la cosa più importante era giocare, non mi ispiravo a qualcuno, mi piaceva solo giocare. Poi quando sono cresciuto mi ispiravo a Laudrup. Ronaldo era qualcosa di davvero speciale, mi ricordo quando giocava all’Inter e come è cambiata la squadra. Barella, Biraghi e Bastoni sono tre personaggi. Tra loro si beccano sempre e gli piace scherzare, soprattutto tra Barella e Biraghi. Portano sempre allegria nello spogliatoio”.

