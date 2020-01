Eriksen, l’Inter ora ha fretta: i nerazzurri vogliono chiudere prima del match contro il Cagliari

L’Inter ha scelto di accelerare per Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da The Sun, i nerazzurri sarebbero al lavoro per assicurarsi la firma del danese già prima della sfida di domenica, in programma a San Siro contro il Cagliari.

Il tabloid inglese riferisce di una necessità da parte della Beneamata di spingere sull’acceleratore per provare a chiudere definitivamente l’affare con il Tottenham. Per il lieto fine nell’affare, i nerazzurri dovranno aumentare l’offerta da consegnare tra le mani degli Spurs che, per il centrocampista, avrebbero già chiesto non meno di 20 milioni. C’è distanza tra le parti per la stretta di mano definitiva, ma la dirigenza interista ora ha fretta e vuole vestire il calciatore di nerazzurro entro il weekend.

