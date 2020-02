GdS – Eriksen insegue Lukaku: ecco il derby per diventare leader

Quale miglior occasione per conquistare i tifosi nerazzurri, se non un derby accesissimo davanti al proprio pubblico? Ecco, le condizioni per presentarsi e lasciare il segno alla prima da titolare a San Siro per Christian Eriksen ci sono tutte, proprio come fatto all’andata da Romelu Lukaku, autore della rete del 2-0 nella sfida stradominata contro il Milan. Proprio il belga e la sua leadership, siano d’esempio al danese per una rapida immersione nel mondo Inter.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Eriksen – come Lukaku – è abituato a giocare sfide di questa importanza nei numerosi derby di Londra. Definito da tutti come anti-Cristiano Ronaldo, l’ex Tottenham sta correndo per convincere del tutto Antonio Conte a scommettere su di lui dopo l’assaggio con la Fiorentina e la prima da titolare a Udine. C’è ancora spazio per l’insidia Vecino accanto agli intoccabili Brozovic-Barella, ma Eriksen vuole essere protagonista domenica sera sin dall’inizio. Per lasciare la prima traccia con la maglia nerazzurra numero 24.

