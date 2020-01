Eriksen, Mertens, Cavani: quanti grandi nomi nella top 11 dei calciatori in scadenza

L’estate del 2020 sarà senza alcun dubbio un’estate di fuoco, e non si parla di temperature ma di calciomercato. Il prossimo giugno infatti scadranno i contratti di moltissimi giocatori, alcuni dei quali sono al centro del mercato già in questo gennaio. Sono molti infatti i club che già adesso stanno cercando di giocare d’anticipo per assicurarsi le prestazioni sportive di quei giocatori che tra pochi mesi saranno svincolati.

Dall’enorme lista dei giocatori in scadenza, Transfermarkt ha selezionato i più forti stilando una formazione di tutto rispetto, che combatterebbe per il titolo in qualunque campionato europeo: Nubel, Kurzawa, Vertonghen, Bailly, Meunier, Fraser, Matic, Eriksen, Willian, Mertens, Cavani.

Tra questi 11 sono molti i giocatori accostati a club italiani; in particolare sembra essere l’Inter che più si sta muovendo in questa direzione. Marotta infatti è conosciuto per la sua capacità di compiere colpi a zero, vedere Godin, e non sembra avere intenzione di invertire questa tendenza. I nerazzurri infatti vogliono puntare fortemente su alcuni giocatori in scadenza, facendo leva sulla loro voglia di cambiare aria e sulla possibilità di offrire loro ingenti stipendi. I nomi caldi in casa Inter sono quelli di Meunier, Matic, Vertonghen e Mertens, ma soprattuto quello di Eriksen. I dirigenti nerazzurri sembrano infatti voler anticipare la concorrenza muovendosi con largo anticipo sulle pretendenti al giocatore danese, senza dubbio il top player di questa speciale formazione.

