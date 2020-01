Eriksen, nuovo incontro a Milano tra Marotta e Trimboli: bocche cucite sull’annuncio ufficiale

Nuovo incontro a Milano tra le parti per gli ultimi particolari legati all’affare Eriksen. Come testimoniato da Sportitalia in diretta solo pochi minuti fa, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e l’intermediario dell’affare Frank Trimboli sono stati avvistati insieme a cena prima di lasciare il centro milanese.

Nessuna dichiarazione da parte del dirigente nerazzurro in vista di un possibile annuncio su Christian Eriksen. Bocche cucite sia da parte di Marotta che per Frank Trimboli, protagonista nell’affare che vestirà il centrocampista danese del Tottenham con i colori interisti. Affare fatto in casa Inter per l’imminente firma del calciatore degli Spurs: questione di ore ed Eriksen sarà un nuovo giocatore della Beneamata.

