GdS – Eriksen, ’80’ voglia di riscatto. Da riserva, dovrà tornare l’anti-CR7 di Conte

Oltre ad una particolarissima domenica di Pasqua, quest’oggi si ‘celebrano’ anche i primi 80 giorni di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Il trequartista danese, arrivato in Italia con la reputazione di anti-CR7, ha obiettivamente deluso le aspettative nei pochi scorci in campionato in cui si è messo in azione. Va detto, però, che il calciatore veniva da un momento poco brillante visto che al Tottenham aveva trascorso mesi complicati con pochi spezzoni di calcio giocato. Lo stesso Conte aveva ammesso che “Eriksen è un giocatore di qualità, ma deve ritrovare intensità nel gioco e può fare molto di più”.

Questa intensità il tecnico leccese si auspica possa essere ritrovata al ritorno ad Appiano Gentile, quando finalmente Eriksen sarà posto nelle stesse condizioni degli altri compagni con la possibilità di poter svolgere un mese intero di allenamenti sotto lo sguardo vigile del proprio tecnico. Come raccontato questa mattina da La Gazzetta Sportiva, per conquistare Conte servirà soprattutto unire due mosse indispensabili, vale a dire quella da faticatore in mezzo al campo unita all’innata qualità da trequartista. Due ingredienti che il danese sa già di dover amalgamare nel proprio bagaglio tecnico per riscattare i suoi primi 80 giorni nerazzurri.

