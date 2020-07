Eriksen, passi avanti contro la Spal. I quotidiani d’accordo: “Sta tornando, ma può incidere di più”

Si sta ambientando nel progetto Inter e piano piano dà segni di miglioramento anche dal punto di vista fisico. Christian Eriksen è uno dei grandi protagonisti di questo finale di stagione nerazzurro e la prestazione di ieri sera ha evidenziato grandi passi in avanti rispetto alle ultime prestazioni. Antonio Conte se lo tiene stretto e contro la Spal ha meritato la sufficienza piena, come scritto anche dai quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Mette il piede sia nell’azione del gol di Candreva sia in quello di Sanchez. Ha ancora una marcia in meno di quelle che vuole l’Inter. Ma un paio di aperture come quelle del primo tempo, in rosa non ce le ha nessuno…

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – E’ dentro la partita, con giocate, lanci, suggerimenti. Sui calci d’angolo, le traiettorie del danese hanno sempre un certo effetto.

TUTTOSPORT 6 – Torna titolare e fa un passo avanti rispetto alle ultime uscite non buone. Si accende a sprazzi, ma quando lo fa è un bel vedere. Per conquistare Conte, però, deve sicuramente dare di più.

PASSIONE INTER 6,5 – Se Conte si aspettava una risposta, l’ha sicuramente ottenuta. Ma il danese è comunque promosso con riserva: Christian Eriksen, contro questa Spal, non avrebbe dovuto fare di più?

