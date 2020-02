GdS – Eriksen entra e mette in mostra tanta classe. Allenamento con Pintus a fine partita

In una serata certamente buia per l’Inter, l’unico lampo di luce lo ha fatto vedere Christian Eriksen con il suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo. Il centrocampista danese ha dato l’impressione di essere sempre più all’interno del gioco nerazzurro rispetto alle primissime uscite, mostrando soprattutto un miglioramento sotto il profilo della condizione fisica che andrà comunque allenata sempre di più nelle prossime settimane.

Ancora qualche partita di rodaggio e l’Inter avrà finalmente a disposizione quel top player arrivato a gennaio e strappato ai migliori club d’Europa. Nonostante la buona prestazione Conte non gli ha concesso alcuno sconto: a fine partita, insieme ad Alexis Sanchez e ai compagni che non hanno preso parte alla gara, l’ex Tottenham è rimasto sul prato di San Siro ancora per qualche minuto per svolgere il regolare allenamento sotto gli ordini del preparatore Pintus.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!