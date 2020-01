Eriksen, quale futuro? I bookmakers dicono Inter e le quote calano!

Il mercato dell’Inter comincia a scaldare i motori per entrare nel vivo delle trattative, ed il nome sulla bocca di tutti è indubbiamente quello di Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham è in uscita dal club inglese a fine stagione, e gli Spurs preferirebbero venderlo a gennaio per non perderlo a zero a giugno.

L’Inter è pronta a fare la sua mossa per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte, e anche i bookmakers si orientano di prepotenza verso i colori nerazzurri. Nelle ultime ore portali come William Hill hanno visto ribassare le quote relative al trasferimento a Milano entro il primo febbraio, crollate addirittura a 1,67 volte la posta (che significa esito molto probabile). Molto più dietro il Manchester United a quota 7,00, il Real Madrid a 10,00, la Juventus a 15,00 e PSG, Atletico Madrid e Manchester City a 26,00.

