CdS – Eriksen, col Ludogorets in campo per il record: può raggiungere il suo primato di gol in una stagione europea

E’ arrivato da un mesetto ma è già in aria di record, Christian Eriksen: anche se, va specificato, il record in questione è del tutto personale e potrebbe essere centrato dal calciatore danese nella partita di domani sera contro il Ludogorets. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, infatti, segnando una rete domani a San Siro, Eriksen raggiungerebbe il suo record personale di reti in una stagione europea (equivalente a tre reti, già segnate ai tempi del Tottenham).

Nello specifico, alla rete segnata all’andata proprio contro il Ludogorets – sul campo di Razgrad – va aggiunta quella segnata per gli Spurs in uno Stella Rossa-Tottenham 0-4, datato 6 novembre 2019. Quel giorno, infatti, fu Eriksen a trovare il gol del definitivo 0-4 all’85esimo minuto, rendendo la vittoria della sua squadra ancora più rotonda. Domani toccherà di nuovo a lui: dopo essere stato – col suo gol – il semplificatore delle cose nella partita d’andata, il danese punta a mettere nelle gambe altri minuti per entrare meglio negli schemi di Conte e, chissà, tornare utile anche per la super-sfida di domenica prossima contro la Juventus.

