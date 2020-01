Eriksen sempre più nerazzurro: in sede un intermediario per accelerare la trattativa

Continua a compiere passi in avanti l’Inter per cercare di assicurarsi Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham. Come raccontato da TMW pochi istanti fa, nella sede dei nerazzurri è arrivato un intermediario impegnato nell’affare che porterebbe il danese a Milano. Si tratta infatti di Franck Trimboli, uomo mercato sbarcato a Milano insieme ad Ashley Young e vicino anche alla trattativa della Beneamata per Eriksen.

Ore dunque decisive per il passaggio del centrocampista degli Spurs in nerazzurro. Dopo essersi assicurata Ashley Young – per il quale manca solo la firma che ne decreterà l’arrivo ufficiale – l’Inter continua a lavorare incessantemente all’affare con il Tottenham per Eriksen. Ultimo sforzo prima di raggiungere l’intesa completa e di confermare così il prossimo matrimonio interista.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!