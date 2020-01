Eriksen sfida il tabù del numero 24: flop, meteore, promesse non mantenute e… Gresko!

Indosserà la maglia numero 24 Christian Eriksen, nuovo acquisto dell’Inter. I nerazzurri si sono assicurati il calciatore per 20 milioni di euro complessivi tra costo del cartellino e bonus legati alle prestazioni del giocatore e scrivono la parola fine sulla telenovela più calda dell’inverno di Serie A.

Un numero particolare quello scelto dal centrocampista danese, diverso dal 23 che indossava al Tottenham – in nerazzurro occupato da Barella – e che porta con sé dei ricordi poco fortunati. Murillo, Rivas, Gamarra ma anche Gresko: questi alcuni dei calciatori che hanno puntato il dito sul 24 scelto da Chrisitan Eriksen per la sua avventura interista. L’ultimo a schierarlo sulle proprie spalle fu Jeison Murillo: due stagioni senza grandi ricordi per il difensore, oggi alla Sampdoria. Prima di lui, escludendo la breve parentesi firmata da Giacomo Sciacca, il giovane Marco Benassi ma soprattutto Nelson Rivas. Zero aneddoti piacevoli legati al colombiano classe 1983, protagonista nell’indossare la 24 subito dopo Carlos Gamarra, alternato solo momentaneamente al 25 nella stagione 2003/2004. L’incubo legato al numero scelto da Eriksen porta però il nome di Vratislav Gresko, protagonista in negativo del 5 maggio 2002 ed uno degli spettri più spaventosi della storia recente nerazzurra.

Praticamente nulle le emozioni legate al numero 24 nel passato dell’Inter. Nelle mani di Christian Eriksen il compito di riscrivere anche questa storia, con la speranza di indossarlo nei momenti più felici della sua carriera.

